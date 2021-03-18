محكمة يابانية تمهد الطريق لإعادة تشغيل مفاعل شيكوكو النووي

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ألغت محكمة يابانية قرارا يمنع تشغيل محطة الطاقة النووية التابعة لشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية، فيما يعد انتصارا لجهود الحكومة لإحياء صناعة الطاقة الذرية المتوقفة في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن محكمة هيروشيما العليا أيدت استئناف تشغيل المرفق، وألغت أمرا مؤقتا منع مفاعل إيكاتا رقم 3 النووي من العمل، وفقا لبث مباشر من المحكمة على الانترنت.

وكان قاض مختلف في المحكمة نفسها قد أصدر أمرا مؤقتا بشأن المصنع في يناير 2020، مؤيدا لطلب ممثلي الادعاء الذين دفعوا بأن الجهة المنظمة في الدولة لم تقيّم مخاطر البراكين والزلازل بشكل صحيح.

وارتفعت أسهم شيكوكو بنسبة 6.3% في بورصة طوكيو اليوم الخميس، وهو أكبر مكسب تحقق في إغلاق خلال عام.

وظل المرفق مغلقا منذ ديسمبر 2019 للصيانة، وتم تأجيل إعادة تشغيله بسبب الطلب السابق.

ويمثل حكم المحكمة الأحدث دفعة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، التي تعهدت بجعل البلاد محايدة للكربون بحلول عام 2050.

ويرى بعض أعضاء لجنة استشارية حكومية أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على اليابان إعادة تشغيل كل مفاعل نووي أغلقته في أعقاب كارثة فوكوشيما عام 2011 وبناء المزيد من المفاعلات.