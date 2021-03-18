 محافظ الوادى الجديد يوجه تخطيط واستغلال الأراضي المحيطة ببحيرة باريس - بوابة الشروق
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محافظ الوادى الجديد يوجه تخطيط واستغلال الأراضي المحيطة ببحيرة باريس

محمد الزملوط
محمد الزملوط
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 3:49 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 3:49 ص

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخطيط الأراضي الزراعية المحيطة ببحيرة باريس لاستغلالها في إقامة مشروعات زراعية، ودعم وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.
ووجه المحافظ بسرعة استكمال منظومة تطوير نظم الري الحديث للحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الشركات والمشروعات الاستثمارية لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع دراسة المستحقات المالية المستحقة للصندوق، وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذارات للشركات لسرعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق.

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