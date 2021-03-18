أمريكا تستدعي عدة شركات اتصالات صينية في إطار مراجعة أمنية

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية استدعاء لعدد من شركات الاتصالات الصينية كجزء من عملية مراجعة تقوم بها الوزارة لاحتمالات وجود تهديدات للأمن القومي الأمريكي في فطاع الاتصالات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البيان الصادر عن وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو اليوم الأربعاء لم يتضمن اسماء الشركات التي تقرر استدعاؤها. ووصفت وزارة التجارة هذا الاستدعاء بأنه خطوة مهمة لجمع المعلومات اللازمة للقيام بأي تحرك محمتل لحماية أمن الشركات والعمال الأمريكيين، مضيفة أنها تأمل في تعاون الشركات الصينية معها في عملية المراجعة.

من ناحيته قال ديريك سيسورس الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز للأبحاث إن تحقيق هذا الأمر قد لا يكون سهلا "فإذا كان هناك سرقة أو إساءة استخدام للبيانات وتتم بتصريح من الحكومة الصينية، فإن هذه الممارسات ستكون محمية بقانون حماية أسرار الدولة في الصين وبالتالي فإن الشركات الصينية لن تتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية... وقد رأينا هذا من قبل ورفضت الشركات الصينية الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية للتسجيل في بورصة الأوراق المالية الأمريكية".