البرلمان العربي يدعو إلى بلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا

شارك رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي النائب علوي الباشا، في ندوة بعنوان «الحق في الصحة: أفضل الممارسات- أبرز التحديات- الآفاق المستقبلية»، تلبيةَ للدعوة الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبناء على قرار رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وألقى النائب علوي الباشا، في هذه الندوة، مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها ضرورة بلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير اللقاح للجميع في الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون العربي المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن.

وأكد الباشا، أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بالحق في الصحة، وتابع كل الجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، ويشرع حالياً في إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجدد دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة بذل قصارى الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، لتوفير اللقاحات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد الباشا، على ضرورة حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نمواً والدول العربية التي تعاني من أزمات وصعوبات في توفير وإيصال هذه اللقاحات واللاجئين والمهجرين والفارين من الصراعات.

واقترح عددًا من النقاط منها إنشاء منظمة للصحة العربية، تتولي جميع الأمور المتعلقة بالصحة في الدول العربية، وإنشاء لجنة طوارئ عربية تتولى مسئولية التنسيق والإشراف على تنفيذ السياسات الملائمة للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ تتعلق بتوفير وإيصال اللقاحات المعتمدة أو تنتج عن استخدامها، وأن تكون هذه اللجنة على تواصل دائم مع الأجهزة الصحية والسلطات المعنية بالدول العربية، وتوجيه المزيد من الدعم المالي لتمويل الأنشطة البحثية والعلمية والطبية للجهود العربية في مجال الاستعداد لأية تحديات صحية مستقبلية.