مهرجان «الساقية للأفلام القصيرة» يعلن قائمة الأفلام المُشاركة بالدورة الـ 18

أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن القائمة النهائية للأفلام الروائية المشاركة بالدورة الثامنة عشرة، المهداة للفنان القدير الراحل محمود ياسين.

وأوضحت إدارة المهرجان أن لجنة مشاهدة الأفلام، والتي تكونت من الناقدة السينمائية ضحى الورداني والسيناريست نهى سعيد والمخرج محمد هاني، اختارت 19 فيلمًا قصيرًا تطابقت عليها شروط المهرجان من إجمالى 74 فيلمًا لهذه الدورة، التي من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة الـ"18"، وهي جائزة الساقية الذهبية وتبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام المشاركة، والفضية وقيمتها ألفين جنيه، والبرونزية وقيمتها ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة التحكيم وقيمتها 500 جنيه وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وإخراج وأفضل سيناريو وحوار.

ومن أبرز الأفلام التي ستتنافس على هذه جوائز الفيلم السوري"الزيارة" إخراج عمرو علي، و"هرابي" إخراج محسن محمد، والفيلم المغربي "الموجة الأخيرة" إخراج المصطفى فيرماني، "اغتراب" إخراج معتز عبد الخالق، و"قرار عكسي" إخراج عمر جلال، و"روح أليفة" إخراج محمد سرحان، و"صفر ع الشمال" ميشيل ميلاد.