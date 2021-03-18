النفط العراقية تتابع مع شركة توتال اتفاقيات لاستثمار الغاز والطاقة الشمسية

جدد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء حرص وزارة النفط على الإسراع بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك لاستثمار الغاز المصاحب والحر والطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من العراق مع شركة توتال الفرنسية.

وقال وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية للطاقة في الحكومة العراقية خلال استقباله وفد شركة توتال الفرنسية الذي ضم كل من لوران فيفيرا ودنيا الجلبي "أن هذا اللقاء يأتي لمتابعة مذكرة الإتفاق المبدئي والتعاون المشترك لتنفيذ عدد من مشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقول أرطاوي والأنبار وديالى ومشاريع استثمارالطاقة الشمسية في عدد من محافظات وسط وجنوبي العراق، حيث تم مراجعة نماذج العقود التجارية المقترحة لتنظيم العمل والتعاون المشترك، فضلاً عن بحث دعم وتمويل شركة توتال لمشاريع النهوض بالبنى التحتية للقطاع النفطي".

وعبر الوزير العراقي عن أمله "في تنفيذ الاتفاقات والعقود التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، وتحقيق خطط الوزارة في استثمار الغاز والنهوض بقطاع التصفية والبنى التحتية ملفات مشاريع استثمار الغاز".

وأشاد بتعاون إدارة شركة توتال الفرنسية مع وزارة النفط بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية والتنموية".