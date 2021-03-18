باحث بفريق أكسفورد: لا دليل علمي يثبت وجود مشكلة في لقاح أسترازينيكا

قال الدكتور أحمد سلمان، الباحث المصري المشارك في أبحاث لقاح أكسفورد، تعليقًا على التوقف المؤقت للقاح أسترازينيكا في بعض الدول حتى يتم التأكد من أمانه، إن هذا الإجراء روتيني، مشيرًا إلى حدوث شيء مشابه له في منتصف شهر يناير الماضي مع لقاح فايزر.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن كل الدلائل العلمية كانت تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال على كل الفئات العمرية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بتجلطات الدم.

وشدد على أنه لا يوجد دليل علمي أو إحصائي يثبت أن هناك مشكلة في اللقاح، أو إذا كان له أعراض جانبية سيئة، موضحًا أن الإجراءات التي تحدث في بعض الدول حاليًا مجرد احتياطات وإجراءات احترازية.

وأكد أنه من الواضح أن هناك مشكلات بين السياسات التي تنتهجها الحكومات في الاتحاد الأوروبي ولقاح أسترازينيكا، لذا لا يسير الأمر بالسلاسة المطلوبة، مضيفًا أن القول الحسم في النهاية سيكون للدلائل العلمية.