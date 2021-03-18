كوريا الشمالية: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر الاتصالات والبريد الإلكتروني

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قالت كوريا الشمالية، إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى «النظريات المجنونة».
وأضافت، حسبما نشرته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر «البريد الإلكتروني والاتصالات».