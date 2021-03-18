وزير التعليم: نواجه مئات المشكلات واخترنا البدء في معاجلة المحتوى الفكري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قطاع التعليم كغيره من القطاعات تم إهماله لقرون طويلة، ذاكرًا أن التعليم في مصر تعرض للانهيار على مدا أكثر من 40 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن ما يتم تطبيقه حاليًا في منظومة التعليم تم إعداده منذ عام 2014، مشيرًا إلى استهداف الوزارة لتنشئة مجتمع متعلم ومفكر ومبتكر.

وذكر أنه تم إنشاء بنك المعرفة المصري الذي يعتبر أكبر مكتبة إلكترونية على مستوى العالم، ويضم كل ما يفيد الطالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي، مضيفًا أن الوزارة من خلال مركز تطوير المناهج وبالتعاون مع خبراء عالميين أعدوا مناهج جديدة من «kg1» وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ورد وزير التعليم، على سؤال الإعلامي إبراهيم عيسى: «حضرتك زورت مدارس ابتدائية بميت عقبة؟.. هل أحوال المدرسين والمدارس بالمناطق الشعبية والصعيد مهيأة للمناهج الجديدة»، أنه يتم معالجة مئات المشكلات لهذا كان لابد من اختيار الطريق الذي تبدأ الوزارة بإصلاحه وهو معالجة المحتوى الفكري.

