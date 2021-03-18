الصحة: الرحلات الداخلية للمدن السياحية من أسباب ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد حالات كورونا خلال الفترة الأخيرة على مستوى العديد من دول العالم، في حين أن هذه الزيادات بسيطة في مصر.



وأرجع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، الزيادة البسيطة في أعداد إصابات كورونا بمصر إلى التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، من عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدي، والمناسبات العائلية والاجتماعية، والرحلات الداخلية للمدن السياحية التي تتم بدون إجراءات وقائية، فضلًا عن زيادة تحركات الناس في الفترة السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بعودة قوة العمل بكاملها.



وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك استهانة بالإجراءات الوقائية، موضحًا أن المطلوب في هذه الحالة هو تناول لقاح كورونا، خصوصًا للفئات الأكثر خطورة، مثل الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





