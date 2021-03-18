كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

زاد عدد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عن 400 حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، وسط استمرار ارتفاع الإصابات الجماعية والحالات التي يتعذر تعقبها، ما يثير مخاوف من احتمال أن تكون البلاد على وشك ذروة جديدة لتفشي الوباء.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت عن تسجيل 445 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 427 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 97 ألفا و294 حالة.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا قليلا بنحو 24 إصابة مقارنة بتسجيل 469 إصابة أمس الأربعاء.

ونظرا لقلة عدد الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان عدد الإصابات اليومية أقل من 400 إصابة يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي منطقة العاصمة وضواحيها التي تضم أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، تم تسجيل سلسلة من حالات الإصابة المؤكدة بين الأسر والتجمعات الخاصة وأماكن العمل والمطاعم والمرافق الرياضية.

ووفقا ليونهاب، تمثل زيادة السفر وسط الطقس الدافئ عائقا آخر للجهود المبذولة لمنع عودة انتشار الفيروس.

وبلغ مجموع الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد الفيروس 641 ألفا و331 شخصا، بما في ذلك 18733 شخصا أمس الأربعاء.

وبموجب برنامج التطعيم في البلاد الذي بدأ في 26 فبراير، سيتم تطعيم إجمالي 12 مليون شخص بنهاية يونيو.

وسيتم تطعيم الأجانب أيضا بموجب البرنامج.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.