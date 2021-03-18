الأردن يغلق 8 منشآت سياحية لمخالفتها تدابير كورونا الصحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الخميس، إغلاق ثماني منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وتحرير مخالفات وإنذارات لـ 25 منشأة أخرى خلال شهر مارس الحالي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الإغلاقات والمخالفات جاءت بسبب عدم التزام تلك المنشآت بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، ونفذت 942 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى التزام 573 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 129 منشأة أخرى.

وأكدت ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين بداخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، ونزعها عند الجلوس لتناول الطعام فقط.