إيران تنشر تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في 2020

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نشرت إيران تقريرا نهائيا في أعقاب تحقيق في حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ قبل 15 شهرا.

وقالت هيئة الطيران الإيرانية إن التقرير الذي جاء في 285 صفحة يفي بجميع المعايير القانونية المعترف بها دوليا ويتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالحادث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأضافت أن التقرير متاح عبر موقع هيئة الطيران على الإنترنت.

وتم إسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "بي إس 752" بصاروخين إيرانيين في الثامن من يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا.

ونفى المسؤولون الإيرانيون في البداية أي مسؤولية عن إسقاط الطائرة، ولكنهم اضطروا للاعتراف بأن بطارية دفاع جوي تابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة دون قصد وسط توترات متصاعدة مع القوات الأمريكية في العراق.

وكان الركاب من أوكرانيا وإيران وكندا وأفغانستان وبريطانيا والسويد.

ووافقت طهران على دفع 150 ألف دولار تعويضا لأسرة كل ضحية.

كما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى محاكمة المسؤولين عن الحادث وقال إن جميع جوانب "الحادث المأساوي" يجب أن تخضع لتحقيق قانوني.