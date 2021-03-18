 الخارجية الأمريكية: منفتحون على المسار الدبلوماسي مع إيران - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: منفتحون على المسار الدبلوماسي مع إيران

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 9:23 م

قالت ‏الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستعمل على عدم حيازة إيران للسلاح النووي.

وأضافت ‏الخارجية الأميركية، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس: «منفتحون على المسار الدبلوماسي مع إيران».

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