الخارجية الأمريكية: منفتحون على المسار الدبلوماسي مع إيران

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قالت ‏الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستعمل على عدم حيازة إيران للسلاح النووي.

وأضافت ‏الخارجية الأميركية، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس: «منفتحون على المسار الدبلوماسي مع إيران».