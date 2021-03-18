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الصحة العراقية تسجل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 3:51 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي في البلاد 779 ألفًا و458 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم الخميس- إنه تم تسجيل 3892 حالة شفاء و36 وفاة جراء فيروس كورونا.

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