الصحة العراقية تسجل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي في البلاد 779 ألفًا و458 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم الخميس- إنه تم تسجيل 3892 حالة شفاء و36 وفاة جراء فيروس كورونا.