 بعد شكوك حول فاعليته.. وكالة الدواء الأوروبية: لقاح استرازينيكا آمن - بوابة الشروق
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بعد شكوك حول فاعليته.. وكالة الدواء الأوروبية: لقاح استرازينيكا آمن

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 7:27 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 7:27 م

وصفت وكالة الدواء الأوروبية، استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا ،بأنه آمن على الرغم من تقارير حول تسببه فى الإصابة بجلطات الدم.

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