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وصفت وكالة الدواء الأوروبية، استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا ،بأنه آمن على الرغم من تقارير حول تسببه فى الإصابة بجلطات الدم.