توافر فرصة أمام طلاب المسرح في بودابست لاستكمال دراساتهم بالخارج

أتيحت الفرصة أمام حوالي 150 من طلاب جامعة بودابست للمسرح وفنون السينما، لاستكمال دراستهم في أربع دول أوروبية، بينها ألمانيا، بعد ضم مؤسسة مقربة من الحكومة للجامعة.

وأعلنت أكاديمية بادن فورتمبيرج لفنون الأداء في مدينة لودفيجسبورج الألمانية، على سبيل المثال، أنها يمكن أن تقبل الطلاب المجريين، حسبما أعلن مجلس طلاب جامعة بودابست للمسرح وفنون السينما اليوم الأربعاء.

وتضم المواقع الأخرى لاستئناف الدراسة جامعة موزارتيوم في سالزبورج، و"أكاديميا تياترو ديميتري" في كانتون تيتشينو بسويسرا، وجامعة وارسو للفنون المسرحية وكلية تحريك الدمى في بياويستوك ببولندا. وستعترف المؤسسات الجديدة بالنتائج الأكاديمية التي حققها الطلاب في المجر حتى الآن.

وألغت حكومة رئيس الوزراء القومي اليميني فيكتور أوربان الإدارة الذاتية للجامعة في سبتمبر الماضي.

ونقلت الحكومة إدارة الجامعة إلى مؤسسة يتألف مجلس أمنائها حصريا من أشخاص موالين للحكومة، ولم يقبل الطلاب والمعلمون بهذه الخطوة واحتلوا مباني الجامعة، ومع ذلك، اضطروا إلى إخلائها بعد شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقد استقال معظم كبار الأساتذة من مناصبهم ومن التدريس في جامعة بودابست للمسرح وفنون السينما.