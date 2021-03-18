في اليوم الأخير من 2019، أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية، بانتشار مرض مجهول في مدينة ووهان تسبب في إصابة ووفاة عدد من المواطنين، وحينها تصدر هذا الخبر عناوين الصحف وتردد كثيرًا في نشرات الأخبار، وأصبح العديد حول العالم يتابعون الموقف عن كثب، خوفًا ما أن يكون المرض خطير، لكن في الوقت ذاته، لم يمنح البعض اهتمامًا للحدث باعتبار أن ما يحدث لن ينتشر خارج نطاق الصين.

مرت أيام والوضع مستقر إلى حد ما حول العالم، والصين توصلت فيهم إلى أن المرض عبارة عن فيروس معدي، لكن لم ينته يناير 2020، إلا وتدهور الوضع وظهر الفيروس في 18 دولة، لتعلن حينها إيطاليا حالة الطوارئ، وتعقبها بأيام السعودية بقرار تعليق مناسك العمرة، وفي مارس، أعلنت الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، ونصحت الدول باتخاذ خطوات لحماية مواطنيها من العدوى، بحسب موقع شبكة "فرانس 24" الفرنسية.

ولم تكن مصر بعيدة عن انتشار كورونا، لكن الحالات ظهرت بشكل طفيف، وتم تسجيل أول حالة في 14 فبراير 2020 لشخص أجنبي، وتوالت الأيام حتى صدر قرار من مجلس الوزراء، في مارس 2020، بفرض حظر على كل الطرق من 7 مساء وحتى صباح اليوم التالي، وإغلاق المحال التجارية الكبرى والسينما.

كان القرار صادما للعديد، لكنه كان سببا في سعادة بعض الطلاب، وذلك لأن الإجراءات الاحترازية شملت تأجيل الدراسة أسبوعين، لكن لم يمر الكثير، ووجد الطلاب أنفسهم مضطرين للتعامل مع المنهج بشكل مختلف، لأن وزارة التربية والتعليم قررت استخدام المنصات الإلكترونية وقنوات اليوتيوب في مساعدة الطلاب على استكمال الدراسة، وهذا ما فعلته أيضًا وزارة التعليم العالي.

نظام الدراسة والامتحانات الجديد كان له تأثير على عدد كبير من الطلاب، وهناك من تقبله بشكل إيجابي وهناك من شعر بصعوبة الوضع، وبعد مرور عام على الحجر الصحي وإجراءات الحماية، تحدثت "الشروق" مع عدد من الطلاب، لمعرفة كيف كانت حياتهم الدراسية خلال انتشار الفيروس.

قال مدحت محمد الشيخ، الطالب بالفرقة الثانية حقوق عين شمس: "الدراسة أونلاين كانت غريبة في البداية وصعبة، خاصة أن الفكرة جديدة واحتجنا وقتا للتعود عليها، والدكاترة كمان واجهوا صعوبة في البداية".

وأضاف: "واجهت مشكلة بسبب جودة الإنترنت، الذي كان مملا في تحميل الفيديوهات، ومع الوقت بقى الوضع معتادا، لكن مع الأبحاث كان فيه صعوبة إلى حد ما لأنها طريقة جديدة في التقييم، إلا أن الدراسة حاليًا أفضل من النظام القديم، وأقرب لدماغ الطلاب والوقت بقى متاح أكثر، وده ساعدنا ناخد كورسات في اللغة الإنجليزية".

تقبل "الشيخ" نظام الدراسة الجديدة قدر الإمكان، لكن على الجانب الآخر، شعر عمر خالد، الطالب بالفرقة الثالثة تجارة حلوان، إنه لم يستفد من المنهج؛ بسبب غياب الالتزام وعدم وجود أوقات محددة للمذاكرة وتغيير طريقة الامتحان.

وقال: "الموضوع حصل فجأة، والطلاب تحملوا مشقة علشان ينجحوا؛ لذلك محتاجين حلول أفضل من الجامعات لتسهيل التعليم لحد ما يختفي كوفيد-19".

اتفقت شاهدة جمال، الطالبة بالفرقة الثانية ألسن عين شمس، التي كانت تدرس أونلاين لمدة أسبوع وبالجامعة أسبوع، مع الطالب "خالد"، في أن الإنترنت كان سببًا في الشعور بالملل أحيانًا، لكن ما جعل الوضع أكثر صعوبة، هو الشرح، قائلة: "في المحاضرة بيكون الشرح أفضل، وكمان نقدر نسأل الدكاترة براحتنا، لكن الأونلاين مفيش كده".

وتابعت: "موضوع تجميع الأسئلة وتقديمها للدكتور بعد أسبوع من المحاضرة مش مفيد؛ لذلك كان فيه نقاط كتير بتقع مننا".

وعن حجم الاستفادة من المنهج هذا العام، قالت: "للأسف الاستفادة قليلة؛ لأن الألسن لازم محادثة واستماع، والنظام الجديد مفيش محادثة؛ لأن الكل في البيت، لكن استفادنا أن البعض أخد كورسات لأن كان فيه وقت فاضي".

وواجهت يمنى نعيم، الطالب بالفرقة الرابعة هندسة عين شمس، مشكلة أخرى مع نظام التعليم الجديد، وهي عدم وجود وقت محدد للمحاضرات، فقالت: "كان فيه دكاترة بتحدد المحاضرات بناء على وقت فراغها، وبترفض تسجيل الحلقات، وبالتالي ده كان صعب وملخبط اليوم، خاصةً أن كنا بننزل أيام الكلية".

أما على مستوى التعليم ما قبل الجامعي، فقد تأثر الطلاب بنظام التعليم والتقييم الذي تم تطبيقه حديثًا من قبل وزارة التربية والتعليم، والذي اعتمد على الامتحانات المجمعة ومنصات التعليم.

وقالت هدير طارق، الطالبة بالصف الأول الثانوي: "كل حاجة جديدة بتكون صعبة، لكن مع دعم الأهل والاجتهاد بتبقى أفضل، والنظام الجديد كان فرصة أننا نكتشف طرق تعليم جديدة ويكون عندنا وقت فراغ أكبر"، وعلى العكس تمامًا، أكد خالد مصطفى، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، أن والدته بذلت مجهودا كبيرا معه حتى يتأقلم مع الوضع الجديد، حيث إنه كان متوترًا بسبب الحديث عن الامتحانات والطريقة التي تم اعتمادها هذه الفترة.

وأشار إلى أن الدراسة بالمدرسة كانت أفضل، لكن بعد مرور عام، أصبح الأمر اعتياديًا وسوف يواجهون صعوبة في التعلم بعد إلغاء نظام الأونلاين وعودة المدارس مرة أخرى، لذلك يجب أن تنسق وزارة التربية والتعليم الوضع بين الأونلاين والمدارس بعد انتهاء الفيروس.