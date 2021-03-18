الصين: تسجيل 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و72 حالة وظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ6 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في تيانجين وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5 آلاف و169 حالة غادر منها 5001 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85267 شخصا، وأن 4130 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 261 حالة جميعها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11340 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 990 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10809 مرضى في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 956 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.