اليابان تسمح للرياضيين بالدخول للأولمبياد شريطة الخضوع لإجراءات كورونا

أعلن مصدر مطلع في اليابان، اليوم الخميس، أن الحكومة وافقت على السماح للرياضيين والمدربين المحترفين، بدخول اليابان شريطة أن يخضعوا لإجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصدر أنه بسبب وباء كورونا لم يتمكن حوالي 100 رياضي ومدرب محترف من دخول البلاد، وأن الحكومة بدأت بالفعل في إبلاغ الجهات الرياضية المتضررة بأحدث التطورات.

ومن المتوقع وفقا لـ"كيودو"، أن يتمكن هؤلاء الأفراد من دخول اليابان بموجب إعفاء الهجرة "لظروف خاصة" بالنظر إلى أن الرياضة تصب في المصلحة العامة.

ومن المتوقع أن يتمكنوا من من التدريب خلال فترة الحجر الصحي اللاحقة التي تبلغ 14 يومًا على أن يخضعوا أثناء الحجر الصحي لفحوصات دورية.

ومع رفع حالة الطوارئ المفروضة حاليا في مواجهة كورونا الأحد المقبل، يبدو أن هذه الاستثناءات الرياضية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الاثنين المقبل.

ويعتزم الدوري الياباني استخدام مركز تدريب كرة القدم الوطني في مقاطعة فوكوشيما كمرفق للعزل.

وقال المصدر للوكالة إن الحجر الصحي لكل فرد يبدأ في اليوم التالي من وصوله إلى اليابان، مؤكدا أنه لن يُسمح له بالانضمام إلى الآخرين في التدريب حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات التي يتم إجراؤها في اليوم الثالث.

وبموجب الإجراءات الصارمة المفروضة في مواجهة كورونا، يحتاج اللاعبون والمدربون إلى البقاء في مرافق العزل المحجوزة بالكامل لهم مع عدم السماح لهم بالخروج منها باستثناء إلى مكان التدريب الخاص بهم. ومن المتوقع إجراء الاختبار كل ثلاثة إلى أربعة أيام، ويمكن للأفراد الذين تثبت عدم إصابتهم بالفيروس التاجي خلال فترة الـ14 يومًا الانضمام إلى فرقهم للتدريب أو المنافسة.