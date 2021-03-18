ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة

الأكثر قراءة
فريدة تعترف بقتل شقيقتها الصغرى بعد 11 عاما: ضميري لم يرحمني
البنك المركزي: الأفراد فوق الـ 60 عاما يحصلون على شقة ولكن بدفع مقدم يصل إلى 40%
وزير الخارجية الإثيوبي: لا يمكن لأحد حرمان إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل
أشرف زكي: معرفش حاجة عن جيهان فاضل من كام سنة ولو سافرت فده بمحض إرادتها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من غد الجمعة.