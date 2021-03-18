 ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا غدا الجمعة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 11:29 م

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس إن بلاده تسعى إلى استئناف التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بداية من غد الجمعة.

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