 الأمن الأردني يرصد فيديوهات لتصنيع زجاجات مولوتوف لاستخدامها خلال الاحتجاجات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن الأردني يرصد فيديوهات لتصنيع زجاجات مولوتوف لاستخدامها خلال الاحتجاجات

قوات الأمن الأردنية
قوات الأمن الأردنية
د ب أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 3:01 م

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، رصد فيديوهات لتصنيع زجاجات مولوتوف لاستخدامها اثناء الاحتجاجات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إنه جرى رصد عدد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مجموعة من الاشخاص يقومون بتجهيز زجاجات المولوتوف لاستخدامها أثناء الاحتجاجات.

وأكد الناطق، أن فرقا أمنية تحقيقية متخصصة باشرت التحقق وتتبع تلك الفيديوهات لتحديد مكان وزمان تصويرها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة.


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