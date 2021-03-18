ضياء رشوان: قرارات مجلس نقابة الصحفيين تصدر بالتوافق والإجماع

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على انتقادات البعض على أداء المجلس وتقصيره في حقوق الصحفيين ووصفها بأنها مختطفة، قائلًا: «لم يصدر قرارًا واحدًا في مجلس نقابة الصحفيين بالأغلبية أو الأقلية ولكن بالتوافق والإجماع».

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن مجلس نقابة الصحفيين أصبح وحدة واحدة والقرارات تصدر بالإجماع، مضيفًا أن النقابة عالجت كل الصحفيين وأسرهم المصابين بكورونا، إضافة إلى تقديمها الدعم للذين تم علاجهم في المستشفيات الخاصة.

وأضاف أن العجز بمشروع العلاج بلغ 19 مليون جنيه، ولكن لم يتم ترك أي زميل بحاجة إلى العلاج، ذاكرًا أن الإعانات العلاجية في الماضي بلغت 177 ألف جنيه وحاليا 2 مليون و300 ألف جنيه للصحفيين.

