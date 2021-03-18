قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تعليقًا على قلق الناس من التذبذب في أعداد إصابات كورونا، إن المظاهر الإكلينيكية للمرض وأعراضه مازالت كما هي.

ونفى تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء، ازدياد حدة كورونا تزامنًا مع التذبذب في أعداد الإصابات، قائلًا: «لو زادت تزيد في أعداد كبيرة من الناس».

وأضاف أنه مازال يوجد أشخاص مصابين بفيروس كورونا دون ظهور أعراض ويكتشفون الإصابة بالصدفة، إضافة إلى أن الغالبية العظمى لديهم أعراض بسيطة، مشيرًا إلى وجود مجموعة أخرى لديها اعراض متوسطة، وآخرين لديهم أعراض شديدة وهذه الفئة الظاهرة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن شكل المرض، بالتجربة على مدى عام كامل وبالتتابع على مستوى العالم كله، لم يختلف كثيرًا.