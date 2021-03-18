مجلس الاحتياط الاتحادي يتوقع استمرار الفائدة حتى نهاية 2023

يتوقع أغلب أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، ومع ذلك يتوقع المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القريبة من صفر في المئة حتى نهاية 2023.

كان المجلس قد أصدر تحديثا لتوقعاته الاقتصادية اليوم الأربعاء إلى جانب إعلان الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية بين صفر و25ر0% في المئة.

كما كرر البنك المركزي تأكيد اعتزامه مواصلة شراء السندات بمعدل لا يقل عن 120 مليار دولار شهريًا حتى يتم إحراز "مزيد من التقدم الكبير" نحو أهداف سياسته.

وقال المجلس إن أعضاءه يتوقعون الآن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي بمعدل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2ر4% كان متوقعا في كانون أول/ديسمبر الماضي.