نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وسط جائحة كورونا

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سجل الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق، وسط التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد -19 ، حسبما أفادت وكالة البيانات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9ر2% على مدار العام حتى ديسمبر 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية.

ويعود التراجع إلى حد كبير إلى تأثيرات الإغلاق الناجم عن "كوفيد 19" أثناء مارس ونيسان/أبريل 2020.

وفي ربع كانون أول/ديسمبر 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بعد زيادة قياسية بلغت 9ر13% في الربع السابق.

وقال بول باسكو، مدير الحسابات الوطنية إن النشاط في ربع كانون أول/ديسمبر أظهر "صورة مختلطة".

وأشار إلى أن الشركات والفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات شهدت نشاطا أقل بكثير في 2020 مقارنة بعام 2019، في ظل تراجع عدد السائحين الأجانب في البلاد بسبب القيود الحدودية.