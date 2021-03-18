رئيس ولاية بافاريا يعلن تمسكه باستخدام لقاح استرازينيكا حتى دون تصريح

أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عن تمسكه باستخدام لقاح استرازينيكا في التطعيم ضد كورونا، حتى من دون وجود تصريح رسمي.

وفي أعقاب المؤتمر الرقمي للولايات الألمانية، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الخميس:" لا أود التخلص منه حتى وإن لم يتم التصريح به"، وطالب بدراسة إمكانية إعطاء التطعيم باسترازينيكا حتى بدون تصريح من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية، و" على مسؤولية الفرد الذاتية".

وأكد زودر أنه يشعر بقلق كبير حيال استمرار وجود رغبة في تلقي لقاح استرازينيكا، حتى بعد إعادة التصريح بتناوله، مشيرا إلى أنه كان هناك كثير من الشكوك بشأن اللقاح قبل تعليق التطعيم مؤخرا.

ودعا زودر إلى الاستعداد بأكبر قدر ممكن من المرونة تحسبا لاحتمال أن تقرر الوكالة الأوروبية إعادة التصريح بتناول اللقاح، مشيرا إلى أنه من الممكن إعطاؤه بسرعة عبر الأطباء العموميين مع تقديم المشورة الفردية اللازمة والمتابعة اللاحقة.