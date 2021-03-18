 مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين بيسيرا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين بيسيرا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية

مجلس الشيوخ الأمريكى
مجلس الشيوخ الأمريكى
(د ب أ/ ت ك أ)
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 11:35 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 11:37 م

تمت المصادقة على تعيين بيسيرا خابيير وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا في تصويت تم إجراؤه اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن 50 عضوا صوتوا لصالح بيسيرا مقابل 49 في مجلس الشيوخ، وسيصبح بيسيرا أول لاتيني يقود الوزارة بمجرد أن يؤدي اليمين. ويعد بيسيرا الوزير المعين رقم 20 لبايدن بعدما صادق على تعيينه مجلس الشيوخ. وسيتعين عليه الاستقالة من منصبه كمدع عام لولاية كاليفورنيا.

وأيد جميع الديمقراطيين ترشيحه، بينما كان الجمهوريون متحدون تقريبا في المعارضة، حيث أشار الكثيرون إلى تعليقاته السابقة وسجله كمدع عام لقيادته العديد من الطعون القانونية للحزب الديمقراطي في سياسات إدارة ترامب.

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