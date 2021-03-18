الصحة: ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالمحافظات

الشئون الوقائية: التذبذب في أعداد حالات كورونا يدعو للالتزام بالضوابط الاحترازية



قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن التذبذب في أعداد إصابات كورونا يدعو إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية بصورة أكبر، مشيرًا إلى وجود ارتفاعات طفيفة بالحالات في بعض المحافظات.

وناشد عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللمة الحلوة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين سرعة التوجه إلى أقرب منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة حال الشعور بأعراض مثل: «الأعراض التنفسية، تكسير في الجسم، صداع، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان حاسة الشم والتذوق، وأعراض الجهاز الهضمي»، قائلًا إن هذا الإجراء يجعل الفرد آمنًا ضد كورونا.

وأضاف: «كل الأمراض مهما كانت إذا تمت معالجتها في أولها تمنع مضاعفات قد تكون خطيرة لبعض الفئات في المجتمع»، مشيرًا إلى أن الأعراض الموجودة لفيروس كورونا في الموجة الأولى والثانية تنفسية في المقام الأول، مع بعض الأعراض في الجهاز الهضمي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، أن الوضع الوبائي في مصر آمن رغم الارتفاع الطفيف في الحالات ببعض المحافظات، لكن العادات هي الأساس، مضيفًا أن العامل الأكبر في انتشار المرض يكمن في الوعي المجتمعي.