الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمأرب

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الخميس، بمقتل 30 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي:" إن رجال الجيش الوطني نفذوا كمينين محكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين".

وأضاف البيان، أن رجال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر المليشيات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من" كسر هجوم نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في هيلان، والذي تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وطيران التحالف" ، حسب ما أفاد البيان.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتصاعدت الاشتباكات في عدد من الجبهات بمحافظة مأرب النفطية بين الطرفين منذ أكثر من شهر، جراء هجمات شنها الحوثيون على مأرب في محاولة للسيطرة عليها، وخلفت الاشتباكات خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح آلاف الأسر.