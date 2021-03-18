مؤسسة موديز تعدل النظرة المستقبلية لقطاع المطارات الأمريكية إلى مستقرة

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عدلت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطاع المطارات في الولايات المتحدة من سلبية إلى مستقرة. وتعني النظرة المستقبلية السلبية احتمال خفض التصنيف الائتماني للقطاع خلال الشهور المقبلة، في حين تعني النظرة المستقرة استبعاد تغيير التصنيف الائتماني خلال الشهور المقبلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موديز تتوقع ارتفاع أعداد المسافرين في ظل تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال إيرل هيفينتراير كبير المحللين في موديز في تقرير المؤسسة "عينا نظرتنا المستقبلية لقطاع المطارات الأمريكي إلى مستقرة بسبب الاستقرار النسبي لمستويات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الشتاء وتوقعات تحسن نشاط السفر بصورة ملموسة".

وتتوقع مؤسسة موديز استمرار وتيرة التحسن في حركة السفر لتصل خلال الصيف إلى 50% من مستوياتها في 2019 مع تسارع وتيرة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت موديز إن هناك مؤشرات على أن شركات الطيران ستزيد خدماتها خلال الصيف مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.