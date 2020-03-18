مسؤول بالضرائب: ندوات تثقيفية يومية عبر صفحتنا على «فيسبوك» لتوعية الممولين

قال محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إنه لا نية لمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بعد يوم 31 مارس الجاري، موضحًا أن الإقرارات بأنواعها كافة تقدم إلكترونيًا، سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقدم ندوات تثقيفية يومية «أون لاين» على صفحات «الضرائب» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتوعية الممولين.

وذكر أنه تم إنجاز ما يزيد عن 27 ندوة في شهر يناير، وأكثر من 28 فير فبراير، مع استمرارها في مارس أيضًا، لافتًا إلى البدء في إطلاق سيارات متنقلة في أنحاء الجمهورية كافة لتوعية الممولين ومساعدتهم في التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

وحذر مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، جميع الممولين من مكاتب المحاسبة غير الرسمية، والتي تحصل رسومًا على تقديم الإقرارات للعملاء، خوفًا على مصلحة المواطنين من حدوث أي تهرب.