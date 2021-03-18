فازت رواية «أطياف كاميليا» بالمركز الثاني مناصفة مع «غرفة 304.. كيف اختبأت من أبى العزيز 35 عامًا»، الصادران عن دار الشروق، بجائزة يحيى حقى للرواية المخصصة للكتّاب الشباب فى دورتها الأولى 2020ــ2021، والتى تنظمها جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، والمقدمة من تحالف المصريين فى أمريكا الشمالية وكندا.

تستعرض «الشروق» في السطور التالية عوالم العمل الفائز:

من حكاية تدور رحاها فى أرض الواقع، شيدت نورا ناجى عوالم روايتها الخيالية «أطياف كاميليا»، لتخلق من حكاية تقليدية، اعتدنا سماعها وقرأتها فى الصحف يوميًا، عالم متكامل عن الإنسان والحب والأحلام والقيود والقهر والاختيارات الخاطئة والصور الكاذبة والوعود الزائفة التى نحيا بها أملًا فى النجاة فنتعرض للموت، عن الحب حينما يتحول لذنب.

نورا ناجى تقول لـ«الشروق» إن بداية فكرة الرواية جاءت مع تكرار قراءتها لأخبار تفيد باختفاء سيدة عن منزلها، وهى الأخبار التى كانت تصيبها بالدهشة دائمًا، لتظل تتساءل فى كل مرة أين اختفت هذه السيدة؟ وما هى الأسباب والدوافع التى دعتها للهرب من منزلها، وترك أمنها واستقرارها والابتعاد عن أولادها وأفراد أسرتها لتختفى فجأة. ثم كيف ينظر الناس إلى هذا الهروب أو الاختفاء؟ لتقرر حينها أن تسكُب جميع هذه الأسئلة التى تشغل بالها على الورق وتترك للخيال مسئولية الإجابة، وهو ما فعلته فى الرواية، التى تدور أحداثها حول اختفاء العمة كاميليا من منزلها، وكيف يرى أفراد أسرتها ذلك الاختفاء، وكيف ترى هى نفسها اختفاءها.

استخدمت نورا ناجى فى «أطياف كاميليا»، الوصف السينمائى للأماكن مستعينة على ذلك بخبرتها الشخصية التى اكتسبتها أثناء دراسة الفنون الجميلة فى القاهرة، مستعيدة إحساسها بالشوارع والهواء لإعادة رسمهما فى الرواية.

التيمة الرئيسية للرواية تكمن فى أن لكل حكاية جوانب مختلفة، يراها كل شخص من زاويته بصورة مغايرة، وهو الأمر الذى يتضح مع استخدم المؤلفة لتقنية «الأصوات المتعددة» و«المذكرات الشخصية»، التى مكنت الكاتبة من طرح الجوانب المختلفة لشخصياتها الروائية راسمة أمام القارئ لوحة كاملة الملامح لكل بطل من أبطاله، الأمر الذى يجعل القارئ لا يملك سوا التعاطف مع كل شخصية برغم الشر بداخلها، متقبل دوافعه وما يحمله داخل نفسه البشرية من خير وشر.

«أطياف كاميليا» رواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع فى فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التى تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.

وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصرى للفائز الأول، و70 ألف للفائز الثانى. وتضمنت القائمة فى دورتها ثلاثة أعمال أخرى هى «لون مثالى للغرق»، للروائية ضحى صلاح، «جبل المجازات» لأحمد محمد كامل، و«كسوة جديدة للكعبة» مجيب الرحمن مدحت.