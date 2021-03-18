قالت قناة العربية مساء اليوم إن السلطات التركية وضعت عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن السلطات التركية طلبت من قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها وقف استهداف مصر ودول الخليج، وأنها ستحسم مصيرها نهائيا يوم السبت المقبل.

وذكرت العربية في نشرتها المسائية أن مفاوضات ستجري بين قيادات الإخوان وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة.

وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات إخوانية في أراضيها.

وبالتزامن مع هذه الأنباء نشر عدد من الإعلاميين المصريين العاملين في تركيا تغريدات تؤكد وجود تحول في السياسة التركية تجاه الدولة المصرية، مثل صدور تعليمات بعدم بث مواد سياسية والاكتفاء بالمنوعات على قنوات "مكملين والشرق ووطن".

أما أيمن نور رئيس قناة الشرق فقد نشر تغريدة مقتضبة تحمل اعترافا بالتغييرات الجديدة.