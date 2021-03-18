الرئيس الجزائري يأمر بتوفير كل الدعم لسكان ولاية بجاية المتضررين من الزلزال

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس مختلف السلطات بتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة للتكفل بسكان ولاية بجاية -شمال شرق- عقب الزلزال الذي ضرب الولاية فجر اليوم وبلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر.



وقال كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري في تصريحات خلال زيارته اليوم لولاية بجاية على رأس وفد حكومي ضم عدة وزراء، إن الرئيس تبون اتصل بوالي بجاية لحظة وقوع الهزة الأرضية وأكد له توفير كل الإمكانيات والدعم للولاية، مشيرا إلى أن الرئيس تبون يتابع مستجدات الوضع.



وأشار بلجود، إلى أن الوفد الوزاري انتقل فورا إلى بجاية بطلب من الرئيس تبون وتلقى منه تعليمات واضحة للتكفل بكل ما يحتاجه سكان الولاية، وطمأن السكان الذين تضررت مساكنهم، بشدة بأن هناك مساكن جاهزة بالفعل، وسيتكفل وزير السكن بإعادة إسكان المتضررين كلهم.



وتعرضت ولاية بجاية والولايات المجاورة لها منذ مساء أمس الأربعاء لعدة زلازل أقواها كان فجر اليوم بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر.