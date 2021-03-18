مجموعة السبع تدين روسيا في الذكرى السابعة لضم شبه جزيرة القرم

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جددت مجموعة الدول السبع الكبرى، اليوم الخميس، إدانتها للعملية العسكرية الروسية للاستيلاء على أجزاء من شرق أوكرانيا.

وجاء بيان وزراء خارجية مجموعة السبع في الذكرى السابعة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول في عام 2014.

وكان الاستيلاء جزءا من مواجهة عسكرية أوسع نطاقا في شرق أوكرانيا مستمرة حتى يومنا هذا.

وتعتبر معظم دول العالم هذا الضم غير مشروع، ما أدى إلى استبعاد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الثماني.

وقال البيان: "ندين بشكل قاطع الاحتلال الروسي المؤقت لجمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول. محاولات روسيا لإضفاء الشرعية على ذلك لم ولن يتم الاعتراف بها".

ودعا وزراء الخارجية روسيا إلى السماح للمراقبين الدوليين بالوصول دون عوائق إلى منطقة الصراع، وأدانوا الانتهاكات ضد تتر القرم ودعوا إلى إطلاق سراح "جميع المعتقلين ظلما".

وتابع الوزراء في البيان بالقول: "نرحب بإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم تنفيذه في 27 يوليو من العام الماضي، والذي أدى إلى انخفاض كبير في العنف في منطقة الصراع.. ومع ذلك، لا يزال الصراع يحصد الأرواح ويلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الحيوية".

وأضاف البيان: "نستنكر التصعيد العسكري الأخير من جانب المجموعات المسلحة المدعومة من روسيا على خط التماس".

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 13 ألف شخص قتلوا نتيجة المعارك بين القوات الحكومية ووحدات المتمردين المدعومين من روسيا.

وتم تنفيذ بشكل جزئي فقط خطة سلام توسطت فيها فرنسا وألمانيا.