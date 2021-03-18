العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الظروف الجوية ليس لها تأثير حاسم على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - في تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس - أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن تأثيرات مباشرة للأحوال الجوية على فيروس كورونا تسهم بشكل كبير في التأثير على مستوى انتقاله في الظروف الحقيقية في العالم.

وأوضح التقرير أن حقيقة كون أمراض الجهاز التنفسي غالبا ما تكون موسمية، خاصة في المناخات المعتدلة عززت التوقعات بأن كوفيد - 19 سيكون موسميا إلى حد كبير، ومع ذلك كما اتضح في عام 2020، اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على التدابير التي اتخذتها الحكومات، أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية.

وخلص الخبراء الدوليون كذلك إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد تأثير تلوث الهواء على قدرة الفيروس التاجي المستجد على الحياة.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الربيع يجب ألا يكون سبباً لإضعاف الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.