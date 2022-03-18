البنتاجون: روسيا تهاجم المنشآت المدنية بشكل متزايد

يهاجم الجيش الروسي بشكل متزايد المنشآت المدنية في أوكرانيا، وفقا للحكومة الأمريكية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير يوم الخميس " نشهد زيادة في الغارات على البنية التحتية المدنية والأهداف المدنية". وأضاف أن الروح المعنوية للجنود الروس تضعف في بعض الوحدات.

وتابع المسؤول"ليس لدينا رؤية ثاقبة في كل وحدة وفي كل موقع. لكن بالتأكيد تلقينا ​​مؤشرات على أن الروح المعنوية ليست عالية في بعض الوحدات".

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الجيش الروسي يدرس جلب إمدادات إلى أوكرانيا. لم يكن واضحا حتى الآن أن هذا يحدث. وقال المسؤول إن الحقيقة هي أن هذه المسألة هي علامة على القلق في الجانب الروسي.

وأضاف أنه حول مدينة أوديسا الساحلية في جنوب غرب البلاد، لوحظ نشاطا بحريا روسيا مستمرا. ولكن ليس هناك "مؤشرات وشيكة" على شن هجوم من البحر: "لسنا متأكدين مما يخططون للقيام به، ما يستعدون للقيام به".