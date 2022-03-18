شيرين: والدي صاحب قرار دخولي معهد الباليه

قالت الفنانة شيرين، إنّ والدها هو صاحب قرار دخولها معهد الباليه، مؤكدة أن والدتها لم تعارض الأمر.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "تقدر مع الغيطي" على قناة "الشمس"، مساء الخميس، أنها لم تكن تعرف معنى الباليه فسألت والدها فأبلغها أنها ستدرس البيانو إلى جانب مواد أخرى، موضحة أن والدها يستمع دائمًا لكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد المطلب لكن عائلتها لم يكن بها فنان.

وذكرت أن والدتها من أصول تركية، وكانت تحب لها أن تكون في أفضل مكان، وأوضحت أنها علمتها كل شؤون الحياة، مؤكدة أن تربيتها كانت صعبة للغاية.

ولفتت شيرين، إلى أن والدها رحل مبكرًا دون أن يشهد الكثير من نجاحاتها.

