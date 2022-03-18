أمريكا: نهدف إلى مواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي بالتنسيق مع شركائنا

أعلن متحدث رفيع المستوى باسم وزارة الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع تحالف الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.



ونقلا عن «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، قال المتحدث للصحفيين: «سنواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لوضع عواقب طويلة المدى على روسيا وقيادتها بسبب غزو أوكرانيا، كما نعمل على توسيع تحالف الدول التي تفرض مثل هذه القيود».



وأضاف، أن ضغوط العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بعملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر.



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لما تسميه حماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.