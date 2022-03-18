قال مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن سيرجي كيسليتسيا، إنّ روسيا تواصل ما أسماه الاجتياح المستفز وغير المبرر ضد بلاده منذ ثلاثة أسابيع.

وأضاف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء الخميس بشأن الأوضاع في أوكرانيا، أن المجتمع تساءل عن الأسباب التي جعلت روسيا تدفع بالمنطقة نحو الحرب، معتبرًا أن الإجابة صدرت بالفعل، وهي ما أسماه "قتل الأطفال الأوكرانيين".

وأشار إلى 108 أطفال قتلوا منذ بدء الحرب، مذكرًا بتصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيه إن قواته حققت نجاحًا تامًا بامتثال مع الخطط المعتمدة.

ولفت إلى أنّ الأطفال مستهدفون بشكل وصفه بـ"المتعمد"، مستشهدًا بقصف مسرح ماريبول للدراما الذي كان ملئجًا لمئات المواطنين وكان أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكّد أنه كانت هناك علامات واضحة مرسوم عليها كلمة أطفال على الشوارع من الجانبين، لكن الجانب الروسي قصف تلك المنطقة جوًا ما أحدث دمارًا هائلًا، على حد قوله.