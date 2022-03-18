حملة أمنية لاستهداف القائمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات ( القاهرة - الإسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – الدقهلية – البحيرة – جنوب سيناء – المنيا -الغربية).

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متهم فيها 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 2 مليون و707 آلاف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.