 حملة أمنية لاستهداف القائمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي - بوابة الشروق
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حملة أمنية لاستهداف القائمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 12:58 م

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات ( القاهرة - الإسكندرية – كفر الشيخ – سوهاج – الدقهلية – البحيرة – جنوب سيناء – المنيا -الغربية).

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا متهم فيها 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 2 مليون و707 آلاف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.

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