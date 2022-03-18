نائب: وثيقة مخاطر الطلاق تضمن حياة كريمة للسيدة المصرية بعد فسخ الزواج نهائيا

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة مخاطر الطلاق أحد البنود في مادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد المعروض من الحكومة والمحال إلى مجلس الشيوخ.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن استحداث هذا البند ضمن وثائق التأمين الإلزامية مهم للغاية، فهي مثلها كوثائق التأمين على طلاب المدارس وغيرهم، لضمان مبالغ مالية حال حدوث أي حالة طوارئ.

وأوضح أن مبلغ التأمين الموجود في الدراسة الفنية مازال تحت الدراسة ويمكن إعادة تحديده بعد نسب التضخم التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن السيدة يمكنها أن تدفع من هذا المبلغ أتعاب المحامي لضمان حياة كريمة لها.

وذكر أن الأصل في الموضوع هو ضمان حياة كريمة للسيدة المصرية حال تعرضها للطلاق، موضحًا أن هذه الوثيقة خاصة بالسيدات التي تتطلق طلاقًا نهائيًا، حتى لا يستخدمه البعض في الحصول على أموال من الدولة.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

https://youtu.be/-S3sKi42aqk