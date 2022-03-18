قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن هدف مشروع «ممشى أهل مصر» هو توفير ممشى لكل المصريين يلبي كل فئات المجتمع في الاستمتاع بنهر النيل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه تم تخصيص مساحات يستطيع المواطن المصري من خلالها الاستمتاع بالمكان دون أي رسوم.

وحول الأنشطة التي سيتم توفيرها في «ممشى أهل مصر»، ذكر أن هناك مجموعة من المطاعم تتناسب مع المستويات والفئات المختلفة من المجتمع، بالإضافة إلى البزارات والمحال البسيطة والمكتبات، فضلا عن مسرح نيلي سيقام عليه الفعاليات المختلفة، ومرأب سيارات سفلي يسع أعداد كبيرة من السيارات، وغيرها من الأنشطة التي تخدم الشرائح المختلفة.

وأكد أهمية إدارة المشروع، فهناك شركة متخصصة في الإدارة وهي مسؤولة عن تشغيل المكان والأنشطة بداخله، وكذا أعمال الصيانة والنظافة اليومية، وذلك بمراقبة من الدولة.