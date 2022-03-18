نادال وألكاراز يتأهلان إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز

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صعد الإسبانيان رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لأستاذة التنس بعدما حققا الفوز في دور الثمانية مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش)، وسوف يتنافسان على بطاقة التأهل للنهائي عبر مواجهة إسبانية خالصة بينهما.

واستعاد رافاييل نادال توازنه بعد بداية متعثرة أمام الأسترالي نيك كيريوس وتغلب عليه في النهاية 7 / 6 (6 / صفر) و5 / 7 و6 / 4 في أولى مباريات دور الثمانية.

كذلك تأهل ألكاراز للمربع الذهبي بالفوز على البريطاني كاميرون نوري حامل اللقب 6 / 4 و6 / 3 .

ورفع نادال /35 عاما/ عدد انتصاراته المتتالية هذا الموسم إلى 19 بدون أي هزيمة، لكن المباراة أمام كيريوس لم تكن خالية من الجدل بسبب سلوك الأخير.

وكاد كيريوس أن يصيب طفلا من جامعي الكرات في نهاية المباراة عندما حطم مضربه في تعبير عن الغضب وارتد المضرب بشكل شكل خطورة على الطفل جامع للكرات.

وقال نادال عقب المباراة :"اللعب أمامه صعب، دائما ما يكون صعبا لأنه يغير ديناميكية النقطة بشكل سريع للغاية ويلعب ضربات الإرسال بشكل هائل، خاصة الإرسال الأول."

وأضاف :"أعتقد أنني أديت بشكل جيد في المجموعة الأخيرة. وكنت أعيد الكرة بشكل جيد وأؤدي الإرسال بشكل جيد أيضا."

وتفوق نادال على كيريوس 6 / 3 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.