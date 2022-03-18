استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد 4 أيام توقف

قال أحمد عبود، عضو اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن المحافظة استأنفت اليوم الجمعة، لليوم الثاني، رحلات البالون، حيث انطلقت 46 رحلة حملت على متنها 950 راكبًا من مختلف الجنسيات؛ لرؤية المناظر الطبيعية والمواقع الأثرية من سماء المحافظة.



وأوضح عبود لـ"الشروق"، أن الجنسيات تنوعت ما بين مصري بواقع 500 سائح، وأجنبي بواقع 450 سائحا، مشيرًا إلى أن جنسيات الأجانب تنوعت ما بين (هندي، أمريكي، برازيلي، إسباني)، وذلك بعد اكتمال حجز معظم الرحلات عقب تحسن الطقس واستئناف رحلات البالون من جديد عقب توقف 4 أيام نتيجة سوء الطقس.



وأضاف أن الرحلات انطلقت فجر اليوم، من مطار البالون الطائر بمدينة القرنة في البر الغربي، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من قبل العاملين والسياح.



وتابع أن مطار البالون اليوم، شهد تواجد ممثلين لأكثر من 15 شركة، ووفد من محافظة الأقصر، وقيادات أمنية وتنفيذية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تواجد قيادات من وزارة الطيران المدني، والسياحة والآثار.



وأوضح عضو اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أن مدة الرحلة من 40 إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك في سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتتغير المشاهد أسفل كل سائح من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة في مياه النهر الخالد، الذي استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورًا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء.



وأشار عبود إلى حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، مؤكدا أن شركات البالون الطائر بالأقصر تواصل في هذا الإطار عمليات التعقيم والتطهير للرحلات كافة، بجانب تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الراهنة.