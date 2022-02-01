تراجع ملحوظ في أسعار النيكل بـ 12%

تراجعت عقود النيكل لـ 3 أشهر بـ 12% صباح الجمعة إلى مستويات جديدة للتداول، حيث استمرت عمليات البيع المكثفة في أسواق المعادن الدولية.

وبلغ السعر 36915 دولارا للطن المتري مع افتتاح التداول في بورصة لندن للمعادن.

هذا وتضاعفت أسعار النيكل في غضون ساعات في 8 مارس، حيث تجاوزت 100 ألف دولار للطن المتري، حيث اشترت مجموعة Tsingshan Holding Group الصينية، أحد أكبر المنتجين في العالم، كميات كبيرة لتقليل رهاناتها على المعدن، وكان لابد من وقف التداول لأن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم ارتفاع الأسعار في وقت كانت فيه المعادن تتصاعد بالفعل على خلفية الصراع الروسي المتصاعد في أوكرانيا.