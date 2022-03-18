حظر بث قناة آر تي الروسية داخل بريطانيا

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" بث قناة "آر تي" الحكومية الروسية داخل بريطانيا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة إنها لم تعد تعتبر أن مؤسسة (إيه إن أوه تي في نوفوستي)، التي تدير قناة "آر تي" الإخبارية، "ملائمة ومناسبة" للاحتفاظ برخصة البث في المملكة المتحدة.

وكانت أوفكوم فتحت 29 تحقيقا خلال الأسابيع الأخيرة بشأن ما يسمى بالحياد الواجب اتباعه من قبل القناة، والتي ركزت في تغطيتها على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه أصبح من الصعب مشاهدة قناة "آر تي" في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن حظرت شركات البث التليفزيوني الأوروبية القناة الروسية في وقت سابق هذا الشهر في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وكانت المنصات الكبرى مثل "يوتيوب" حظرت "آر تي" على منصتهما.

وأوضحت أوفكوم أنه يبدو من قبيل المستحيل امتثال قناة "آر تي" لقواعد الحيادية الواجبة، مضيفة: "لا يمكننا أن نقتنع بأن (آر تي) يمكن أن تكون قناة مسؤولة في الظروف الحالية".

وتم في السابق فرض غرامة على القناة بقيمة 200 ألف جنيه استرليني (263 ألف دولار)بسبب نهح تغطيتها للحرب في سوريا، وحادث تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس تحرير "آر تي"، آنا بيلكينا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، عن قناعتها بوقوف حكومة المملكة المتحدة وراء هذا القرار، مشددة على أن "أوفكوم"، رغم أنها تقدم نفسها كجهة مستقلة، فهي "ليست سوى أداة في يد الحكومة، وترضخ لإرادتها القاضية بقمع وسائل الإعلام".