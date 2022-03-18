فريق بايدن يتبنى آراء متشددة تجاه ميل الصين إلى موسكو في الشأن الأوكراني

أدى رد فعل الصين الهادئ إزاء غزو روسيا لأوكرانيا إلى تشدد الآراء داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ترى أن الرئيس الصيني شي جين بينج ربما يسعى إلى التقارب التدريجي من دعم موسكو في ظل استمرار الصراع، وفقا لعدة مصادر مطلعة.



ورغم أن الحكومة الصينية تعرب علنا عن دعمها للشعب الأوكراني وتدعو من أجل التوصل لحل سلمي للصراع، يرى مسؤولون كبار إشارات على أن الصين تسعى إلى التوصل لسبل من أجل تخفيف تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ولم تفصح المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع، عن تفاصيل بشأن كيف يمكن للصين موازنة التبعات الاقتصادية للعقوبات.



كما لم تتطرق إلى مصادر المعلومات الأمريكية عن الحكومة الصينية وتعاملاتها مع الكرملين.