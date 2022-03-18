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روسيا: الأزمة الإنسانية تكشفت في مناطق أوكرانية عديدة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 3:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 3:48 ص

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنّ الأزمة الإنسانية تكشفت في مناطق أوكرانية عديدة.

وأضاف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء الخميس بشأن الأوضاع في أوكرانيا، أنه منذ بدء العملية العسكرية التي وصفها بـ"الخاصة" نُشر الكثير من المعلومات التي قال إنها كاذبة.

وتاب: "هناك اتهامات بقصف مستشفى ولادة في ماريبول أو قصف يُزعُم أنه استهدف قصف ماريبول وقول إن روسيا لا تسمح بخروج اللاجئين أو يُزعم أن روسيا قصفت مسجدًا في ماريبول وأن القوات الروسية تطلق النار على من يصطف في طابور لشراء الخبز".

واعتبر أن ترويج هذه الأمور جزء من المعلومات الكاذبة، وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها إثبات أو تحديد هوية من استهدف المرافق الصحية، لافتًا إلى أن تحديد المسؤول عن المنشأة أمرٌ صعب، وأوضح أن من كانوا مصطفين لشراء الخبز لم يُقتلوا على يد القوات الروسية.

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